В Латвии 73% украденных или потерянных мобильников не находят

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

В прошлом году в Латвии были украдены или утеряны более 20 тысяч телефонов, 73% из которых так и не нашли. Об этом сегодня на дискуссии «Взгляд на среду латвийской цифровой безопасности» заявил директор службы безопасности LMT Эгонс Бушс.

Он указал, что несмотря на то, что телефон украденных или потерянных телефонов на фоне общего числа мобильных устройств процентуально не высок, неприятен факт, что почти три четверти из них не находят, сообщает агентство ЛЕТА.

Отметим, что при сотрудничестве всех латвийских операторов мобильной связи создан единый регистр украденных и потерянных телефонов создан , чтобы блокировать использование этих телефонов.

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