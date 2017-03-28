Мадона: Женщина зашла с дочкой в ломбард и стала заложницей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Diāna Lozko / LETA

Субботнее утро в Мадоне началось с ЧП. В полицию поступил звонок о том, что мужчина с предметом, похожем на гранту, обещает взорвать ломбард с людьми.

Со слов очевидцев стало известно, что в ломбард зашел мужчина, который хотел что-то заложить, но он был недоволен тем, что образовалась довольно большая очередь и ему придется подождать.

Инета, которая в тот момент находилась в ломбарде с дочкой рассказала, что раздраженный мужчина обещал взорвать ломбард вместе с клиентами.

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- Сотрудница не растерялась и вызвала полицию, - говорит Инета. - У меня до сих пор ноги дрожат, я быда напугана.

По сообщению Госполиции, мужчина 1947 года рождения был задержен, никто из клиентов ломбарда не пострадал.


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