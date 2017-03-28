Попрошайки в центре города: куда смотрит полиция?

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Жители Риги жалуются на то, что у железнодорожного вокзала, автовокзала и Центрального рынка, а также у подземных переходов очень много «попрошаек». Что в этой ситуации делает город?

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Просить милостыню в городе не запрещено. Однако существуют некоторые ограничения. Например, нельзя попрошайничать в Старом городе, у пешеходных переходов, на эстакадах, тротуарах, в тоннелях, если это мешает пешеходам.

Кроме того, категорически запрещено использовать в этих целях детей и животных и приставать к людям. Можно просить милостыню у церквей, что сложилось исторически.

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Полиция регулярно патрулирует места сбора людей, просящих подаяние. И обращает внимание на тех, кто нарушает эти правила, но каждый случай рассматривается отдельно. Со многими проводится разъяснительная беседа. Например,

людям рассказывают, где они бесплатно могут переночевать, получить помощь специалистов и просто поесть.

Согласитесь – нет смысла штрафовать людей, которые опустились на дно из-за экономических проблем. Это только усугубит их нелегкое положение. Но есть люди, которые зарабатывают на попрошайничестве. Поэтому на самых злостных нарушителей, которые мешают горожанам, составляют протоколы.

Остальным разъясняют, где они могут просить милостыню, а где – нет.

В 2016 году было составлено 28 протоколов за подобные нарушения. Максимальный штраф за попрошайничество в недозволенном месте – 14 евро.

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