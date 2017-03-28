Норвежские туристы прогулялись по Старой Риге без штанов

Рижскя муниципальная полиция задержала в Старой Риге двух туристов из Норвегии, один из которых позировал со спущенными штанами, что зафиксировали камеры Центра видеонаблюдения.

В понедельник, около 4 часов утра, на безлюдной улце Старой Риги один из туристов, сняв штаны, позировал, демонстрируя свои нижние части тела, чтобы второй мог сфотографировать лучшие кадры с голыми ягодицами.

Оба юноши в момент прибытия полицейских уже оделись. Благодаря камерам удалось выяснить, кто из двух иностранцев разгуливал по улице без штанов.

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Норвежец был задержан и доставлен в дежурную часть, где была проведена проверка концентрации содержания алкоголя на выхлопе. Во время теста было констатировано, что степень опьянения составляет 1,64 промилле. На мужчину составлен протокол об административном нарушении за мелкое хулиганство и к нему применен денежный штраф на сумму 290 евро.