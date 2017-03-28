Норвежские туристы прогулялись по Старой Риге без штанов

 

Норвежские туристы "отдыхают" в Старой Риге. Фото: Ekrānuzņēmums

Рижскя муниципальная полиция задержала в Старой Риге двух туристов из Норвегии, один из которых позировал со спущенными штанами, что зафиксировали камеры Центра видеонаблюдения.

В понедельник, около 4 часов утра, на безлюдной улце Старой Риги один из туристов, сняв штаны, позировал, демонстрируя свои нижние части тела, чтобы второй мог сфотографировать лучшие кадры с голыми ягодицами.

Оба юноши в момент прибытия полицейских уже оделись. Благодаря камерам удалось выяснить, кто из двух иностранцев разгуливал по улице без штанов.

Реклама

Норвежец был задержан и доставлен в дежурную часть, где была проведена проверка концентрации содержания алкоголя на выхлопе. Во время теста было констатировано, что степень опьянения составляет 1,64 промилле. На мужчину составлен протокол об административном нарушении за мелкое хулиганство и к нему применен денежный штраф на сумму 290 евро.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 54700 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 175000 EUR

reklama.vesti.lv

Попугай, поющий дуэтом с самим собой, позабавил Сеть Wo&Men

Попугай, поющий дуэтом с самим собой, позабавил Сеть

Новый ослепительный тренд в Сети - облепленные блестками ягодицы Wo&Men

Новый ослепительный тренд в Сети - облепленные блестками ягодицы

СМИ: Певица Кэти Топурия не живет с мужем Showbiz

СМИ: Певица Кэти Топурия не живет с мужем

СМИ: Илон Маск соединит мозг и компьютер Hi-Tech

СМИ: Илон Маск соединит мозг и компьютер

Врачи указали на главные продукты для почек Wo&Men

Врачи указали на главные продукты для почек

Происшествия и ЧП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Дом, Межапаркс
Сдают Дом, Межапаркс 1 900 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
SVEŠVALODU GURU
SVEŠVALODU GURU
ADMINISTRATĪVAIS ASISTENTS/-E
ADMINISTRATĪVAIS ASISTENTS/-E
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
http://alkoutlet.lv

Темы

 