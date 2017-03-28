Тревожные слухи не подтвердились: сегодня в Даугавпилсе никто не падал с 9-эт дома

Жилые дома в Даугавпилсе
 

Жилые дома в Даугавпилсе. Фото: REUTERS/Scanpix

Сегодня в одной из групп социальной сети Фейсбук появилось сообщение о возможном падении человека недалеко от 16-ой школы в районе Первомайки, в Даугавпилсе. В сообщениях говорилось, что рядом со зданием 9-ти этажного дома лежало тело человека не подававшего признаков жизни.

Редакция портала «Gorod.lv» обратилась за комментариями в Центр неотложной помощи и Государственную полицию.

Заместитель руководителя Латгальского регионального центра неотложной помощи Астрида Иголниеце опровергла слухи о том, что было найдено тело мертвого человека. Согласно ее словам, в первой половине дня был зарегистрирован вызов, в Первомайке. Сотрудники скорой помощи нашли живого человека, которого впоследствии отправили его в больницу.

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Информацию дополнила старший специалист Госполиции Ксения Белова: согласно ее словам,

пострадавший человек – это женщина средних лет, которой стало плохо на улице.

На место происшествия прибыла полицейская машина и машина скорой помощи. Полиция отмечает: информация о том, что женщина упала с высоты не соответствует действительности.

На днях Даугавпилс встревожило сообщение о погибшей девушке, которая упала с балкона 12 этажа. Обстоятельства ее смерти до сих пор выясняются следствием.

Ранее Русский TVNET сообщал, что в ночь на 23 марта в Даугавпилсский участок Госполиции поступила информация о том, что с 12-го этажа одного дома, возможно, выпала несовершеннолетняя девочка. Она скончалась в машине Службы неотложной медицинской помощи по дороге в больницу.

По информации полиции, перед трагедией рядом с этой девочкой была еще одна девочка, но она не пыталась совершить суицид, и ее жизнь в безопасности.

Начат уголовный процесс.

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