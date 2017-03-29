В Аглоне полиция задержала десятилетнего автоводителя

В понедельник Государственная полиция, патрулируя район Аглоне, задержали очень молодого автоводителя - сообщает портал Diena.lv.

Стражи порядка заметили, что за рулем проезжающего мимо автомобиля находится слишком молодой водитель, поэтому решили остановить транспортное средство.

Подойдя к машине поближе, полицейские констатировали, что водитель, чтобы лучше видеть дорогу, сидел на многочисленных подушках. Конечно, никаких документов и водительского удостоверения у него не было, ведь оказалось, что водителю всего 10 лет. На пассажирском кресле сидела бабушка ребенка, которая пояснила, что хотела научить мальчика водить.

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Убедившись в наличии водительских прав у бабушки, работники полиции настояли, что бы именно она села за руль и продолжила дорогу. Также был составлен акт об административном нарушении, за который женщине пришлось заплатить 30 евро шьрафа.

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