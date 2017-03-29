В Лиепае в социальном доме убили щенка

 

Фото: AP/Scanpix

Некий обитатель социального жилого дома на ул.Кулдигас в Лиепае в состоянии алкогольного опьянения, вероятнее всего, до смерти забил примерно трехмесячного щенка. Представители в области охраны животных говорят, что предадут огласке это дело и сделают все, чтобы привлечь виновного к ответственности.

Насилие над животным произошло в четверг на прошлой неделе. Об этом дежурная социального жилого дома сообщила в приют для животных «Лаувас сирдс». Заведующая социальным жилым домом Ингрида Кална была проинформирована, но от комментариев отказалась, сказав, что произошедшее расследует полиция.

Мужчина, избивший собаку, известен, он также не отрицал своей вины, – свидетельствует находящаяся в распоряжении корреспондента «Курземес вардс» информация.

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Правда, полиция пока не предоставила более подробной информации. Ее представительница Мадара Шершнева лишь подтвердила, что начат уголовный процесс о жестоком обращении с животным, назначены экспертизы, опрошены задействованные лица и проводится расследование.

Ветврач Эндия Веншкевица указала, что со случаями жестокого обращения с животными сталкивалась уже ранее. «Но мне не приходилось слышать, чтобы кто-то из этих людей был бы наказан.

Кажется, что наказание не понесет и этот человек, поскольку из сказанного полицией можно понять, что у него какое-то нарушение психики.

В настоящее время мы не будем вмешиваться в работу полиции, и будем ждать результатов. Но, если виновный не будет привлечен к ответственности, то мы, как защитники прав животных, полны решимости искать другие способы тому, чтобы он понес наказание», – сказала Э.Веншкевица.

Со сказанным ветврачом согласна также заведующая приютом «Лаувас сирдс» Нора Брудере, выражая надежду, что расследование полиции будет способствовать наказанию виновного.

Каким образом щенок попал к мужчине, защитникам прав животных неизвестно. Они призывают всех, у кого есть информация о хозяевах собачки, которые ее передали в «заботливые» руки, связаться с обществом защиты прав животных «Либерта», приютом «Лаувас сирдс» или государственной полицией.


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