Иманта: причиной трагедии стала невнимательность и игнорирование правил безопасности

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Вчера утром в социальных сетях пользователи высказали свои догадки насчет того, почему железнодорожный переезд в Иманте был долгое время закрыт, а на месте находились бригада скорой помощи и работники полиции. Позже стало известно, что примерно в 7.34 утра поезд Рига-Слока на станции «Иманта» сбил девушку.

21-летняя девушка вышла из дома и отправилась по своим делам. В момент, когда она переходила через рельсы, машины уже остановились у закрытого переезда, однако, девушку это не тревожило: она смотрела только прямо и шагала вперед. Никто не смог ее остановить, ведь очевидцы даже не думали, что погибшая не заметит приближающийся поезд.

Работница киоска уверяет, что это одно из редких мест, где работники железной дороги действительно позаботились о безопасности пешеходов - здесь стоит так называемый «лабиринт», чтобы человек не пытался по прямой перебежать через рельсы.

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Вероятнее всего, девушка громко слушала музыку в наушниках, а параллельно смотрела в телефон.

Это далеко не единственный случай, когда тотальное игнорирование правил безопасности и происходящего вокруг, приводит к трагическим последствиям.

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