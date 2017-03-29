Пьяный водитель скрывался от полиции на скорости 130 км/час

 

Фото: Rīgas Pašvaldības policija

Утром 26 марта сотрудники Видземского управления муниципальной полиции Риги, патрулируя на Тейке, заметили автомобиль марки Honda, который в агрессивной манере свернул в запрещенном месте. Стражи порядка включили мигалки и поехали за нарушителем.

Увидев приближение полицейских, автоводитель резко увеличил скорость, превысив отметку в 130 км/час. На место происшествия был выслан еще один патруль.

Несмотря на требования полиции, автоводитель продолжал бегство и на запрещающий сигнал светофора свернул на ул. Лиелвардес, где примерно через 200 метров остановился. Стражи порядка незамедлительно заблокировали дорогу с обеих сторон оперативным транспортом.

Реклама

Во время разговора водитель пробовал указать на несколько причин, почему не соблюдал правила движения. Однако ни одна из этих причин не была убедительной. У полицейских появились подозрения, что водитель, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Были вызваны сотрудники Госполиции.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 67000 EUR

reklama.vesti.lv

Николай Басков рассказал, почему похудел с 54 до 46 размера Showbiz

Николай Басков рассказал, почему похудел с 54 до 46 размера

СМИ: Илон Маск соединит мозг и компьютер Hi-Tech

СМИ: Илон Маск соединит мозг и компьютер

Вдова Вороненкова Максакова боится возвращаться в Россию Showbiz

Вдова Вороненкова Максакова боится возвращаться в Россию

Samsung заявила о возврате на рынок Galaxy Note 7 Hi-Tech

Samsung заявила о возврате на рынок Galaxy Note 7

СМИ: Певица Кэти Топурия не живет с мужем Showbiz

СМИ: Певица Кэти Топурия не живет с мужем

Пьяные за рулем

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 