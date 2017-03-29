Пьяный водитель скрывался от полиции на скорости 130 км/час

Утром 26 марта сотрудники Видземского управления муниципальной полиции Риги, патрулируя на Тейке, заметили автомобиль марки Honda, который в агрессивной манере свернул в запрещенном месте. Стражи порядка включили мигалки и поехали за нарушителем.

Увидев приближение полицейских, автоводитель резко увеличил скорость, превысив отметку в 130 км/час. На место происшествия был выслан еще один патруль.

Несмотря на требования полиции, автоводитель продолжал бегство и на запрещающий сигнал светофора свернул на ул. Лиелвардес, где примерно через 200 метров остановился. Стражи порядка незамедлительно заблокировали дорогу с обеих сторон оперативным транспортом.

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Во время разговора водитель пробовал указать на несколько причин, почему не соблюдал правила движения. Однако ни одна из этих причин не была убедительной. У полицейских появились подозрения, что водитель, возможно, находится в состоянии алкогольного опьянения.

Были вызваны сотрудники Госполиции.