Суд по делу о золитудской трагедии отклонил просьбу о выдаче копий доказательств

Пардаугавский суд Риги, который рассматривает дело о золитудской трагедии, сегодня отклонил просьбу защитников о выдаче копий всех документов, включенных в список вещественных и документальных доказательств.

На вопрос адвоката Александра Березина о том, рассмотрит ли суд также просьбу прокуратуры о проверке всех доказательств, прокурор Екатерина Кушакова ответила, что со стороны защитников это была не просьба, а мнение.

Уголовное дело состоит из 81 тома.

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Как сообщили агентству ЛЕТА прокуроры,

на предыдущем заседании несколько адвокатов подали просьбу о получении копий всех документов, которые включены в список вещдоков и документов,

и суд дал прокурорам возможность высказаться по этому поводу. Было указано, что вопрос об ознакомлении с этими материалами был поднят в самом начале рассмотрения дела, адвокатам была предоставлена информация о том, где эти материалы находятся, и обеспечен доступ к ним, причем на ознакомление было отведено больше года.

Прокуроры указали также, что в соответствии с Уголовно-процессуальным законом суд в ходе рассмотрения дела должен проверить также доказательства в письменном виде, по просьбе защиты или обвинения может ознакомиться с вещественными доказательствами, однако специально проверять их нет необходимости, если одна из сторон не подала обоснованную просьбу.

Как сказала агентству ЛЕТА адвокат Елена Квятковская, прокуроры допустили процессуальную ошибку, направив дело в суд. «Огромное количество важных для дела документов не было обобщено в тома, включено в постановление о передаче суду и выдано стороне защиты, как это предусмотрено Уголовно-процессуальным законом, а просто сложено в картонные ящики и доставлено в суд», - пояснила она.



























































Aizvērt В Золитуде почтили память погибших в трагедии Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET Kaspars Meinerts/TVNET







Сейчас прокуроры хотя использовать эти доказательства для обоснования обвинения, что, по мнению защиты, невозможно без проверки этих доказательств на заседании суда.

«Это вчера в суде признали и сами прокуроры, но сегодня их мнение, очевидно, изменилось. Однако суд указал, что проверит эти доказательства по мотивированной просьбе сторон, и я допускаю, что такая просьба последует», - сказала адвокат.

Недавно суд по уголовному делу о золитудской трагедии приступил к проверке письменных доказательств. Однако выяснилось, что среди них имеется также ряд документов, переданных в суд без расшифровки содержания и без указаний на то, к какой части обвинения они относятся. Суд дал прокуратуре неделю на устранение этих недочетов.























Aizvērt Заседание суда по делу о Золитудской трагедии LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA







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