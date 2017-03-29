За незаконное пересечение границы задержаны 17 граждан Вьетнама

 

Фото: RIA Novosti/Scanpix

За незаконное пересечение границы пограничники задержали в Инчукалнском крае 17 граждан Вьетнама и пятерых их проводников, сообщили агентству ЛETA в Государственной погранохране.

Во вторник утром в Инчукалнском крае пограничники и полицейские задержали пять автомашин, в которых перемещались ранее незаконно пересекшие российско-латвийскую границу 17 вьетнамских граждан.

Задержаны также водители всех пяти машин - четверо граждан Эстонии и один гражданин России.

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В отношении всех задержанных начаты уголовные процессы об умышленном нарушении государственной границы.

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