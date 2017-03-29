Пожар на Бривибас: открытым огнем горит здание возле Elkora

На Бривибас гатве в Риге в заброшенном здании вспыхнул пожар. Поблизости находится магазин Elkor, есть опасения, что огонь распространится на другие здания.
На месте уже работает 7 пожарных расчетов и более 40 пожарных, к месту пожара едут еще 3 машины спасателей.
Пожару присвоена категория повышенной опасности.
Фото: Aculiecinieka foto
Brīvības ielas #ugunsgrēks redzams pat Brasā #uguns #dūmi pic.twitter.com/mnG05lJs8t— Aigars Ulmanis (@Garinjsh) March 29, 2017
Представитель Пожарно-спасательной службы Инта Шабоха сообщила TVNET , что вызов на место ЧП был получен в 19.16.
Фото: Aculiecinieka foto
Как сообщают очевидцы, на место пожара прибыла машина скорой помощи, из здания магазина Elkor Plaza эвакуируют людей.