Пожар повышенной опасности на Бривибас локализован

 

Фото: Aculiecinieka foto

 

После 19.00 часов в среду на Бривибас гатве в Риге в заброшенном здании вспыхнул пожар. Поблизости находится магазин Elkor, есть опасения, что огонь распространится на другие здания. В 20.46 пожар был локализован. Работы по тушению здания продолжаются.

На месте уже работает 7 пожарных расчетов и более 40 пожарных.

Пожару присвоена категория повышенной опасности.

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К месту ЧП прибыли 10 единиц специализированной техники.

Пожар на Бривибас гатве

Фото: Пожар на Бривибас гатве0

Фото: Aculiecinieka foto

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Представитель Пожарно-спасательной службы Инта Шабоха сообщила TVNET , что вызов на место ЧП был получен в 19.16.

Фото: Aculiecinieka foto

Как сообщают очевидцы, на место пожара прибыла машина скорой помощи, из здания магазина Elkor Plaza были эвакуированы люди.


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