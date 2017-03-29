Пожар повышенной опасности на Бривибас локализован

После 19.00 часов в среду на Бривибас гатве в Риге в заброшенном здании вспыхнул пожар. Поблизости находится магазин Elkor, есть опасения, что огонь распространится на другие здания. В 20.46 пожар был локализован. Работы по тушению здания продолжаются.
На месте уже работает 7 пожарных расчетов и более 40 пожарных.
Пожару присвоена категория повышенной опасности.
Plkst.20.46 lokalizēts paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks Brīvības gatvē,kur deg neapsaimn.ēka 400m2 platībā. Turpinās dzēšanas darbi.— VUGD (@ugunsdzeseji) March 29, 2017
К месту ЧП прибыли 10 единиц специализированной техники.
Фото: Aculiecinieka foto
Brīvības ielas #ugunsgrēks redzams pat Brasā #uguns #dūmi pic.twitter.com/mnG05lJs8t— Aigars Ulmanis (@Garinjsh) March 29, 2017
Представитель Пожарно-спасательной службы Инта Шабоха сообщила TVNET , что вызов на место ЧП был получен в 19.16.
Фото: Aculiecinieka foto
Как сообщают очевидцы, на место пожара прибыла машина скорой помощи, из здания магазина Elkor Plaza были эвакуированы люди.