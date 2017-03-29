Пожар повышенной опасности на Бривибас локализован

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После 19.00 часов в среду на Бривибас гатве в Риге в заброшенном здании вспыхнул пожар. Поблизости находится магазин Elkor, есть опасения, что огонь распространится на другие здания. В 20.46 пожар был локализован. Работы по тушению здания продолжаются.