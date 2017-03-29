Уголовное дело о двух убийствах в Елгаве передано в прокуратуру

Полиция закончила следствие по уголовному процессу в связи с двумя убийствами в Елгаве, совершенными в прошлом году при отягчающих обстоятельствах. В среду уголовное дело, по которому подозреваемыми проходят трое несовершеннолетних, из полиции передано в Земгальскую окружную прокуратуру.

23 июля 2016 года на Земгальском проспекте был обнаружен мужчина 1965 года рождения с заметными телесными повреждениями, а 28 июля в парке А.Алунана был найден сильно избитый мужчина 1949 года рождения. От полученных телесных повреждений оба бездомных мужчины скончались в больнице.

Главный специалист Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце сообщила, что расследуя гибель мужчин, сотрудники полиции

в качестве подозреваемых задержали трех несовершеннолетних - двух подростков 2000 года рождения и юношу 1999 года рождения.

Ранее в поле зрения полиции они не попадали. К двоим в качестве меры пресечения был применен арест, а к третьему применена мера, не связанная с лишением свободы.

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В обоих случях молодые люди просто подошли к мужчинам, завязали разговор, после чего нанесли им телесные повреждения с летальным исходом. По информации полиции, доказательств для привлечения подозреваемых к уголовной ответственности собрано достаточно. Дальнейшим следствием займется прокуратура.

За убийство при отягчающих обстоятельствах (ст.117 пункты 2 и 10 ), совершенное в группе и осознавая, что жертва находится в беспомощном состоянии, суд может лишить свободы на срок от 10 до 20 лет или дать пожизненное заключение.