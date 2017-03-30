Учителя задержанного по подозреню в убийстве семьи: «Эгидиюс был одним из лучших учеников»

 

Фото: BNS foto/LETA

Похвала от учителей, участие в научных конфиренциях и олимпиадах, большая надежда на будущее и учеба в Ливерпуле - так можно описать 26-летнего Эгидиюса Анупрайтиса. Теперь он задержан по подозрению в убийстве четверых родственников.

Как литовским СМИ «15min.lt» рассказала учительница литовского языка Аурика Лауринатиене, Эгидиюс был одним из самых умных учеников в школе Качергине.

«Он был очень умным, сообразительным и талантливым человеком. В нашей школе таких одаренных учеников больше не было. Эгидиюс был всегда очень вежлив по отношению к учителям….» - рассказывает Лауринатиене.

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Учителя отказываются верить в то, что Анупрайтис мог убить отца и бабушку —

они регулярно приходили в школу, а парень всегда заботился о родных.

Другая учительница, отказавшаяся называть свое имя, рассказала, что у нее об Эгидиюсе «самые лучшие воспоминания, ведь он был замечательным учеником. В школе Качергине он учился с 1 по 10 класс, а потом перешел в Каунасскую гимназию. Я в шоке. У него были хорошие отношения с одноклассниками» - вспоминает учительница.

Учителя рассказали, что парень интересовался химией и биологией, и с отличием закончил школу. Позже поступил в Ливерпульский университет, который находится на 158 месте лучших учебных заведений мира, там он обучался химии, которая связана с нанотехнологиями.

Факт, что молодой человек мечтал о химии и биологии, подтвердили и учителя по этим предметам. Они, также, как и все предыдущие, описали своего бывшего ученика, как очень способного и одаренного человека.

Они до сих пор не верят, что Эгидиюс мог совершить такое тяжелое преступление.

«О нем у меня самые лучшие воспоминания. О случившемся — не могу в это поверить. Эгидиюс за 16 лет моей практики в школе, был любимым учеником. Я его считал своей историей успеха, ведь парень подавал большие надежды на будущее: участвовал в олимпиадах, научных конференциях, и был очень мотивирован» - вспоминает Врубляаускайте.

О проблемах в семье молодой человек рассказывал неохотно — учителя знали, что мать больна, а Эгидиюс регулярно помогал своей младшей сестре Сандре.

В Каунасе мужчина застрелил четырех родственников

Фото: В Каунасе мужчина застрелил четырех родственников0

Как ранее сообщал Русский TVNET, в понедельник вечером (27 марта) поступило сообщение о том, что в деревне Гайженай (Каунасский район) были обнаружены трупы двух женщин и двух мужчин с огнестрельными ранениями. Предполагается, что мужчина убил свою мать (1968 г.р.), бабушку (1942 г.р.), отца (1967 г.р.) и его брата (1979 г.р.). А 81-летний дедушка подозреваемого, получивший ранение ноги, остался жив. Пенсионера увезли в больницу в шоковом состоянии.

28 марта литовская полиция сообщила, что подозреваемый в убийстве семьи из четырех человек Эгидиюс Анупрайтис задержан в Мариямпольском уезде Литвы.

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