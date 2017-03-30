Ночные гонки: полиция пыталась остановить мотоциклиста, который шел на 170 км/час

 

Иллюстративное фото. Фото: Jānis Škapars

В Сети пользователи распространяют видео на котором видна погоня по ночному городу - экипаж полицейской машины пытается остановить мотоциклиста, скорость которого 170 км/час.

На видео видно (Внимание! запись содержит ненормативную лексику), как лихач проскакивает на красные светофоры и не реагирует на просьбу страж порядка остановиться.

Судя по всему мотоциклист направился в Пардаугаву, проехал мимо Ботанического сада, направляясь на Юрмальское шоссе.

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А закончилось все тем, что гонщик заехал на узкую дорожку, куда не смогла проехать патрульная машина.

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