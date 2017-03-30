Видео: удачное задержание велосипедного вора в Риге

После 1 часа ночи 29 марта сотрудники Центрального управления муниципальной полиции Риги, патрулируя ул. Кр. Барона, заметили мужчину, одетого в темный спортивный костюм, который кусачками на глазах у стражей порядка перекусил замок стоящего велосипеда.

Один из полицейских вышел из автомобиля и приблизился к возможному вору сзади, а уже секундой позже нарушитель был удачно задержан, повален на землю и закован в наручники.

Задержанного отвели в зону видеонаблюдения оперативного транспорта где обыскали его вещи. При нем были найдены использованные шприцы и чужие документы - женский паспорт, права другого мужчины и, скорее всего, поддельное удостоверение личности жителя Швеции. У всех трех документов была фотография одного и того же лица, но отличались остальные данные.

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Во время разговора мужчина свои мотивы действий не объяснил. Он находился в состоянии значительного алкогольного опьянения, о чем свидетельствовал запах.

Задержанного передали Госполиции.