Преступление в 15 троллейбусе: подростку угрожали ножом, а после ограбили

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA/Edijs Pālens

24 марта в Рижском общественном транспорте, который едет из Кенгарагса в центр, был ограблен 16-летний молодой человек - сообщает Государственная полиция.

В 15-ом троллейбусе, примерно в 21.00, некий мужчина, угрожая ножом, отнял у молодого парня мобильный телефон. Стоит добавить, что в это время троллейбус был пустым, а пострадавший подросток и грабитель 1994 года рождения, были единственными пассажирами. После ограбления преступник вышел на улице Маза Кална, а потерпевший остался в общественном транспорте и продолжил дорогу до дома.

О случившемся молодой человек рассказал матери, которая на следующий день отправилась в Рижскую Муниципальную полицию.

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В ходе расследования, работникам полиции удалось задержать грабителя, но, к сожалению, украденного мобильного телефона у него уже не было.

Задержанный мужчина ранее попадал в поле зрение полиции за многочисленные кражи и использование наркотиков.

Начат криминальный процесс.

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