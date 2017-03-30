Отец - 3,74 промилле, мать - 3,31: из пьющей семьи забрали годовалую девочку

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: PantherMedia/ScanPix

29 марта незадолго до 14:00 работники Зиемельского управления Рижской муниципальной полиции получили информацию от работницы социальной службы, что в одной из посещаемых ею семье, годовалая девочка находится среди пьяных взрослых.

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На месте происшествия подтвердилась информация социальной работницы. В доме находились молодые родители и бабушка, и все - в состоянии алкогольного опьянения. Была проведена проверка концентрации алкоголя на выдохе.

У отца ребенка степень опьянения составила 3,74 промилле, у матери ребенка - 3,31 промилле.

Бабушка также не скрывала, что употребляла спиртное на протяжении двух последних дней.

Учитывая, что никто из родственников не мог позаботиться о годовалой девочке, было принято решение разлучить ее с родителями и доставить в безопасное место, кризисный центр.

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О произошедшем проинформирован Рижский сиротский суд, а также отдел по профилактике детских правонарушений Рижской муниципальной полиции.

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