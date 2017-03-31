В последнее время «красный петух» облюбовал торговые центры. В начале марта пожар вспыхнул в торговом центре Jugla, который до сих пор закрыт, а на днях пожар повышенной опасности вспыхнул возле Elkor Plaza на Бривибас гатве.

Поблизости находится магазин Elkor, есть опасения, что огонь распространится на другие здания. Эти пожары привлекли внимание общества к вопросам противопожарной безопасности. Причины расследует Госполиция.

На Бривибас горело заброшенное здание, рядом с магазином Elkor и были опасения, что огонь распространится на другие здания.

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Ранее сообщалось, что пожар в торговом центре «Jugla», возможно, возник в сауне спорткомплекса. По обоим пожарам начаты уголовные процессы.













































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А в минувший понедельник, 27 марта, в центре внимания пожарных оказался столичный торговый центр «Origo», где утром произошел небольшой пожар. Оказалось, что в торговом центре загорелись электрические провода, площадь возгорания составила 0,02 кв. м. Пожар был ликвидирован до прибытия пожарных.

Начаты уголовные процессы.

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