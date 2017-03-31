Вместо Англии в Германию: мигранты во Франции устроили разборки нашему дальнобойщику

 

Фото: из личного архива

Латвийский дальнобойщик попал в неприятную ситуацию во Франции. В его фуру, взломав пломбу, проникли 5 нелегальных мигрантов, пожелавших незаконно попасть на территорию Англии. К их несчастью, машина направлялась в Германию. Максимальный штраф, который мог грозить мужчине за провоз нелегалов — 30 000 евро.

Как рассказал Руссскому TVNET водитель, инцидент случился на прошедших выходных. О том, что в его фуре кто-то есть, мужчина узнал в пути, когда в прицепе вдруг кто-то стал громко стучать. Произошло это после развилки, где он повернул не в сторону Англии, как очевидно надеялись мигранты, а в сторону Германии, куда и направлялась фура. Нелегалы скорее всего по навигации в смартфоне поняли, что едут не туда, и «пожелали выйти».

«Они специально выбирают машины под пломбой. Ночью, пока я спал, они вскрыли ее и проникли внутрь. Кто-то снаружи их точно провожал, потому что утром я делал осмотр фуры, и ничего не заметил. Пломба была на месте», - рассказал водитель.

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Остановив машину прямо на автобане, дальнобойщик позвонил в полицию, поскольку сам не имел права вскрывать пломбу. Приехав на место, полицейские заподозрили его в сговоре и выдвинули версию, что мужчины просто «не сошлись в цене». Это первое, на что указывают стражи порядка в таких случаях. Латвийскому водителю удалось доказать, что он ни при чем. Кстати, максимальный штраф за перевоз нелегальных мигрантов — 30 000 евро. По крайней мере такое предупреждение было написано в акте, который ему выдала полиция.

«Зайцев» в машине оказалось пятеро. Самому старшему — 23 года. Он единственный немного говорил по-английски.

«Минут 40 потом ждали миграционную службу, приехало 4 машины. Всех сфотографировали, забрали», - рассказал мужчина.

К счастью мигранты не успели испортить груз, лишь немного раскидали коробки, чтобы было удобнее отправиться в дальний путь. Для них он оказался коротким.

Водитель также отметил, что нелегальные мигранты часто проникают в различные фуры, пытаясь перебраться через Ла-Манш в Великобританию. В некоторых случаях они портят грузы, режут тенты, если надо срочно выбраться из машины, «подставляют» дальнобойщиков, скрывая истиных пособников.

Добавим, что в последние годы в Англию пытаются попасть нелегалы из Пакистана, Судана, Эритреи и других стран.

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