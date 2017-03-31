Из Булльупе поднят нелегальный «невод» с 337 рыбами и двумя раками

29 марта работники Управления безопасности на воде и гражданской обороны Рижской муниципальной полиции, обследуя Булльупе, заметили немаркированную рыболовную сеть.

Стражи порядка устроили засаду, чтобы наблюдать за местом события. Наблюдение затянулось на два дня, но владелец нелегальной сети так и не объявился.

В итоге 31 марта утром нелегальная сеть была поднята из воды. В ней было обнаружено 337 разного вида рыб и два рака. Все живые существа были освобождены и отпущены обратно в водоем.

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По факту нелегальной рыбной ловли возбуждено административное делопроизводство. В В свою очередь 150-метровая рыболовная сеть конфискована.