Под Сигулдой столкнулись пассажирский автобус и легковушка BMW

В пятницу вечером на Видземском шоссе в двух километрах за Сигулдой произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса «Nordeka».
Полиция получила вызов в 19:40. В аварии пострадали легковой автомобиль BMW и автобус Neoplan, сообщает агентство ЛЕТА.
В больницы в Риги были доставлены трое пострадавших. У них констатированы средне-тяжелые травмы, в том числе сотрясение мозга, возможны переломы и ушибы.
По имеющейся информации, пострадали водитель автобуса и две женщины, находившиеся легковом автомобиле.
На место происшествия за пассажирами был выслан другой автобус.
Avārija uz Vidzemes šosejas starp Siguldu un Līgatni. Grāvī autobuss Rīga-Alūksne. Ir cietušie. pic.twitter.com/CUqpxdHbP5— Arnis Krauze (@arniskrauze) March 31, 2017
Avārijas uz Vidzemes šosejas dēļ satiksme daļēji ierobežota pic.twitter.com/1LXUwhUfL2— LNT (@900sekundes) March 31, 2017