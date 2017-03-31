Под Сигулдой столкнулись пассажирский автобус и легковушка BMW

В пятницу вечером на Видземском шоссе в двух километрах за Сигулдой произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса «Nordeka».

Полиция получила вызов в 19:40. В аварии пострадали легковой автомобиль BMW и автобус Neoplan, сообщает агентство ЛЕТА.

В больницы в Риги были доставлены трое пострадавших. У них констатированы средне-тяжелые травмы, в том числе сотрясение мозга, возможны переломы и ушибы.

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По имеющейся информации, пострадали водитель автобуса и две женщины, находившиеся легковом автомобиле.

На место происшествия за пассажирами был выслан другой автобус.

Avārija uz Vidzemes šosejas starp Siguldu un Līgatni. Grāvī autobuss Rīga-Alūksne. Ir cietušie. pic.twitter.com/CUqpxdHbP5— Arnis Krauze (@arniskrauze) March 31, 2017