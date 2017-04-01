В Резекне автомобиль насмерть сбил мужчину

Ilustratīvs attēls.
 

Ilustratīvs attēls.. Фото: BNS foto/LETA

В Резекне автомобиль сбил мужчину примерно 40-летнего возроста, который скончался на месте событий - сообщила представительница Скорой медицинской помощи Илзе Букша.

Как сообщает Государственная полиция, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в результате автоаварий погиб один человек, пострадали еще 17.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в минувшие сутки задержано восемь водителей, за превышение скорости оформлены 176 протоколов.

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В целом полиция вчера выписала 609 протоколов о нарушении правил дорожного движения.



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