В Резекне автомобиль насмерть сбил мужчину

В Резекне автомобиль сбил мужчину примерно 40-летнего возроста, который скончался на месте событий - сообщила представительница Скорой медицинской помощи Илзе Букша.

Как сообщает Государственная полиция, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в результате автоаварий погиб один человек, пострадали еще 17.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в минувшие сутки задержано восемь водителей, за превышение скорости оформлены 176 протоколов.

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В целом полиция вчера выписала 609 протоколов о нарушении правил дорожного движения.