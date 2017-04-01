В Риге без вести пропала девушка-инвалид 2-й группы

 

Фото: bezvests.lv

Вчера, около 12 часов дня 20-летняя рижанка Лиене ЛОЧА, инвалид второй группы, вышла из школы, которая находится в Риге на улице Славу, 19, но до дома не доехала до сих пор. Добираться до дома Лиене могла на автобусах 2 или 24 маршрутов или на троллейбусе номер 15 - сообщает Bezvests.lv.

ПРИМЕТЫ: Рост 150 см, полная, лицо круглое, носит очки и слуховой аппарат в обоих ушах. Была одета в темно-синие джинсы, темно-зеленую куртку, в серую шапку с блестками. На ногах были белые ботинки.

ВСЕХ, кто видел пропавшую девушку или что-то знает о ее возможном месте нахождения, просим срочно звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 220 084 084.

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Фото: bezvests.lv

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