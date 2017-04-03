De facto: Фирма из Даугавпилса обманула Google на 25 млн долларов

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Четыре года назад экономическая полиция Латвии начала уголовный процесс по факту мошенничества и отмывания денег, в котором пострадавшей стороной признана компания «Google», у которой зарегистрированная в Даугавпилсе фирма с основным капиталом 1 евро выманила 25 миллиона долларов, сообщает передача De facto Латвийского телевидения.

Подозреваемый в совершении преступления - гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас, который обвиняется в афере, в результате которой он получил от двух американских IT-компаний 100 млн долларов. Он под стражей в Вильнюсе ожидает выдачи США.

Согласно обвинению, выдвинутому прокуратурой США, главным инструментом Римашаускаса была зарегистрированная в Латвии фирма, названная так же, как и тайваньский производитель компьютеров - «Quanta Computer Inc».

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На счета этой фирмы в банках в Латвии и на Кипре пострадавшие компании из США перечислили миллионы долларов за товары и услуги, полученные от реального предприятия «Quanta Computer». Это произошло в результате «фишинга» - фирмы получили письма, в которых

Римашаускас выдавал себя за сотрудника тайваньского предприятия, попросил оплатить счета и указал номера счета своей фирмы - поддельной «Quanta Computer».

Как отмечает De facto, фирма, которую подозревают в мошенничестве на 100 миллионов долларов, была зарегистрирована в доме, где также находится прачечная, а рядом - баня и вокзал Даугавпилса.

Предприятие летом 2013 года учредил житель Даугавпилса Владимир Артемьев, но уже через несколько дней он продал его Римашаускасу.

«Google» на просьбу De facto прокомментировать дело не отозвался, но тайваньские СМИ писали, что этот гигант интернет-услуг покупает у «Quanta Computer» сервера. Сама компания публично признала, что за ее именем скрывались мошенники.


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