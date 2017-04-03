Под Энгуре в аварии пострадали пять человек, в том числе двое детей

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA

В столкновении автомобилей «Opel Meriva» и «Ford Galaxy» вчера постарадали пять человек, в том числе двое детей. Авария произошла в Лапмежциемский волости Энгурского края, сообщает LETA со ссылкой на Земгальское региональное управление полиции.

Столкновение произошло по вине водителя «Opel Meriva». Мужчина 1991 г. рожд. на дороге Слока-Талсы пытался развернуться в обратном направлении и врезался в «Ford Galaxy», которым управляла женщина 1963 г. рожд.

Травмы получили оба водителя и пассажирки «Ford Galaxy» - девочки 2008 и 2016 г. рожд. и женщина 1984 г. рожд. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

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