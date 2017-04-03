В Риге маленький мальчик выпал со второго этажа

 

Фото: Zane Bitere/LETA

Вчера в Риге мальчик возрастом 1 год и 8 месяцев выпал из окна второго этажа примерно с семиметровой высоты, сообщает агентство ЛЕТА.

Пострадавшего с травмой головы доставили в больницу.

В свою очередь восьмилетний мальчик выпал из двуспальной кровати с высоты примерно 1,5 метра. Ребенок получил травмы головы и руки.

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Другой восьмилетний мальчик облился горячим чаем. С термическими ожогами бедер он был доставлен в больницу.

Всего за прошедшие сутки медики получили 1247 вызовов, 204 из которых были связаны с травмами.


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