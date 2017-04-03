Пьяна мать отказалась прийти в школу за первоклассником

В оследний день марта работники Латгальского управления Рижской муниципальной полиции получили информацию от социального педагога одного рижского учебного заведения о матери, которая отказалась явиться в школу за своим ребенком.

Социальный педагог школы предъявила полицейским первоклассника, которого не забрала мама. Женщина в телефонном разговоре заявила, что ее сын достаточно большой, чтобы самому найти дорогу домой.

У педагога в ходе телефонной беседы сложилось впечатление, что причина совсем в другом, и мать ребенка, скорее всего, находится в нетрезвом состоянии. К тому же, в доме с женщиной находился еще и ребенок пяти лет и возникли опасения, что она не может за ним заботиться должным образом.

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Полицейские решили доставить мальчика по месту жительства и лично убедиться, способна ли мать заботиться о своих детях. Мальчик оделся и направился в оперативное транспортное средство, которое его быстро довезло до дома.

Стражи порядка неоднократно стучали в дверь квартиры, однако ее никто не открыл. Учитывая, что квартира находится на первом этаже, полицейские заглянули в окно квартиры, где увидели маленькую сестричку мальчика.

Девочка с плачем подошла к окну и сказала, что мама спит и не шевелится.

Учитывая сложившуюся ситуацию, один полицейский залезли в окно и изнутри открыли дверь квартиры, чтобы впустить коллег. Во время обхода квартиры была замечена женщина, которая спала на матрасе. Рядом с ней валялась пустая алкогольная бутылка. Полицейские попытались ее разбудить, однако им не удалось. Однако вскоре женщина сама открыла глаза и с трудом поднялась на ноги.

Матери провели проверку на концентрацию алкоголя при выдохе. Во время проверки было констатирована, что

ее степень опьянения составляет 2,86 промилле.

На место была вызвана машина скорой помощи, детей из семьи забрали и на время оместили в Кризисный центр.