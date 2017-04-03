20-летний Вадим поехал устраиваться в банк и пропал

20-летний Вадим Иванов пропал без вести около 17:00 26 октября 2016 года, возможно, в латвийском городе Елгава. Со слов близких известно, что 26 октября пропавший принял телефонный звонок, после которого спешно собрался и попросил у бабушки 2,20 евро на билет до Елгавы. Последний раз звонил 5 февраля 2017 года, во время разговора сказал, что звонит из Эстонии.

Также известно, что за два дня до пропажи - 24 и 25 октября 2016 г. Вадим ездил в какой-то банк якобы устраиваться на работу.

ПРИМЕТЫ: Был одет в черный спортивный костюм с белыми буквами. Обут в черные кроссовки. С собой была черная спортивная сумка.

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Просьба ко всем, кто видел пропавшего парня или знает о его возможном месте нахождения, срочно сообщить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22084084.