Ложный янтарь в Лиепае: женщина чуть не распрощалась с курткой

В конце минцвшей недели неприятные моменты пришлось пережить рижанке Вите, которая отправилась прогуляться на пляж в Лиепае.

Женщина нашла кусочек янтаря и положила его в карман, где он нагрелся и прожог в кармане дыру.

Как рассказала женщина, она нашла янтарь около пяти вечера, спустя пару часов извлекла из кармана и заметила, что он стал слишком прозрачным, а после него на руках остался налет, напоминающий масло.

Поскольку с Витой был маленький ребенок, она не уделила этой странности внимание.

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На следующее утро рижанка решила достать янтарь из кармана и констатировала, что в кармане появилось отверстие с опаленными краями, а сам солнечный камень провалился в подкладку. Именно в тот момент женщина поняла, что ее находка – белый фосфор.

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