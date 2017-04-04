Обгон на трассе закончился трагично: девушка без BMW и перевернутый автобус

В минувшую пятницу на Видземском шоссе в двух километрах за Сигулдой произошло столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса «Nordeka». Передача «Degpunktā» на LNT узнала первые подробности трагичного ДТП.

Выяснилось, что в ту злополучную пятницу за рулем BMW сидела 26-летняя девушку, работающая поваром в одном из ресторанов. Куда она так гнала - не понятно, но далеко уехать ей и ее пассажирке не удалось.

Автомобиль, который то и дело выезжал на встречную полосу для обгона, выдвигался с остановки, куда заехал незадолго до ЧП и в этот момент водитель автобуса несмотря на тормоз, врезался в BMW.

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Машина не подлежит восстановлению.

Известно, что все пассажиры автобуса, следовавшего по маршруту Рига-Алуксне самостоятельно выбрались из транспорта, а водитель оставался в салоне. Выяснилось, что у него сломана нога и из-за сильных болей он не сможет самостоятельно выбраться.

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Avārija uz Vidzemes šosejas starp Siguldu un Līgatni. Grāvī autobuss Rīga-Alūksne. Ir cietušie. pic.twitter.com/CUqpxdHbP5— Arnis Krauze (@arniskrauze) March 31, 2017

Спасатели дождались приезда скорой, работники которой сделали водителю обезболивающий укол и только после этого помогли мужчине выбраться.

В больницы в Риги были доставлены трое пострадавших. У них констатированы средне-тяжелые травмы, в том числе сотрясение мозга, возможны переломы и ушибы. Пассажиры BMW тоже пострадали.

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