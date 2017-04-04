В Латвию пытались попасть очередные нелегалы, на этот раз из Конго и Нигерии

Погранохрана Латвии в сотрудничестве с коллегами из России, задержала подданных африканских стран, которые пытались по «зеленой» зоне незаконно пересечь нашу границу.

22 февраля были задержаны два гражданина Демократической Республики Конго и 3 марта — двое нигерийцев и двое конголезцев, сообщает LETA.

В обоих случаях были начаты криминальные процессы. В России также был задержан возможный организатор незаконного пересечения границы.

Реклама

Как отмечают в погранохране, это позволило устранить транснациональный канал незаконной миграции африканских подданных через границу Латвии.

Еще по этой теме