В Латвию пытались попасть очередные нелегалы, на этот раз из Конго и Нигерии

 

Фото: AP/Scanpix

Погранохрана Латвии в сотрудничестве с коллегами из России, задержала подданных африканских стран, которые пытались по «зеленой» зоне незаконно пересечь нашу границу.

22 февраля были задержаны два гражданина Демократической Республики Конго и 3 марта — двое нигерийцев и двое конголезцев, сообщает LETA.

В обоих случаях были начаты криминальные процессы. В России также был задержан возможный организатор незаконного пересечения границы.

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Как отмечают в погранохране, это позволило устранить транснациональный канал незаконной миграции африканских подданных через границу Латвии.

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