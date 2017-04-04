В элитной гостинице в Риге сотрудникам не платят зарплату

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Пятизвездочная гостиница «Royal Square Hotel» и четырехзвездочная «Garden Palace» - два отеля в Риге, которыми управляет гражданин Латвии афганского происхождения. Несколько сотрудниц упомянутых гостиниц обратились в передачу «Bez Tabu» телеканала TV3, заявив, что начальство проблемы работников не волнуют. Все началось с задержки зарплат.

Уже ушедшая с работы сотрудница рассказала, что задержки с зарплатой стали невыносимыми. В декабре женщина осталась полностью без денег, а в январе получила зарплату за ноябрь, в феврале - за декабрь. На данный момент она не получила деньги за два месяца работы.

Сотрудница утверждает, что с работы ушли уже более десяти работников.

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«Bez Tabu» обратилась в гостиницу, где удалось встретить менеджера и директора - коммуникации практически не было, как один, так и второй отказались предоставить какую-либо информацию.

Журналистам удалось встретиться с самим владельцем гостиниц - Гуламом Гулами, но и он был скуп на комментарии, наоборот, начал выдвигать обвинения.

Работники рассказывают, что борьба идет за официальную часть зарплаты, но, как сами утверждают, получают и зарплату в конвертах.

Госинспекция по труду подтвердила факт, что сотрудникам конкретных гостиниц зарплаты выплачены не были, причем оставшееся без денег количество людей значительно - 63 человека.

Начато административное делопроизводство.


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