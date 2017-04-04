В течение дня полиция задержала троих разыскиваемых

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

2 апреля сотрудники Рижской муниципальной полиции, во время патрулирования на улице Матиса, заметили трех мужчин, которые сидели на обочине, кричали и активно жестикулировали. Увидев экипаж, мужчины попытались скрыться из поля зрения полиции.

Полицейские решили остановить мужчин и выяснить мотив подозрительных действий. Во время разговора с сотрудниками полиции мужчины заметно волновались, а в результате проверки данных стало ясно почему: один из них был объявлен в розыск за кражу. 42-летнего мужчину задержали и доставили в Госполицию.

Около 21:00 поступила информация, что работникам Неотложной медицинской службы требуется помощь.

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Прибывшим на место полицейским медики указали на заметно нетрезвую женщину и объяснили, что госпитализация ей не требуется. Рядом с женщиной находился не менее пьяный компаньон. Во время проверки данных

выяснилось, что мужчина нигде не задекларирован, а его подруга объявлена в розыск за кражу.

Нарушителям составлены протоколы за отсутствие декларированного места жительства и за пребывание в общественном месте в нетрезвом виде. 47-летнюю женщину доставили в Госполицию.

Через час полиция отправилась на вызов в Старую Ригу – прохожие сообщили о спящем на улице мужчине. Спящего у мусорного контейнера мужчину разбудили и выяснилось, что 41-летний бездомный находится в розыске.


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