В Елгаве старушка разела костер в песочнице, ее чуть не отправили в психушку

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Вечером 2 апреля патрульным Елгавской полиции самоуправления сообщили, что во дворе одного из домов, в песочнице женщина сжигает бумаги.

Приехав на место происшествия, стражи порядка увидели престарелую женщину, которая в песочнице сжигала книги.

Сотрудникам полиции самоуправления 81-летняя пенсионерка пояснила: «Считаю, что лучше книги сжечь, чем оставить за собой отходы». Вызванные на место происшествия

медики неотложки заверили стражей порядка, что медицинская помощь престарелой женщине не требуется.

Старушка отправилась в свою квартиру, а житель дома помог стражам порядка собрать из песочницы обгоревшие остатки книг.

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В тот же день патрульных дважды вызывали в связи с пожарами прошлогодней травы. Страник горел на Кляву цельш и ул.Савиенибас. В свою очередь, 3 апреля сухая трава горела на территории Елгавского аэродрома. Во всех случаях площадь пожара составляла около 500 кв.м.


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