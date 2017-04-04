В Лиепае мужчина из окна стреляет из пневматики по собакам

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В редакцию передачи «Degpunktā» поступила шокирующая информация из Лиепаи - там стало известно, что когда некий человек жестоко относится к животным. Речь шла о случае, когда мужчина из своей квартиры в многоэтажном доме стрелял по собаке, которая находилась на территории частного дома.

«В очередной раз было возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. История следующая - 2 апреля в Лиепае, из дома на улице Елгавас 14-62 (пятый этаж) мужчина из пневматического пистолета стрелял по собаке, которая гуляла во дворе рядом стоящего частного дома» - рассказывает репортер Degpunktā.

Когда на место событий прибыла полиция, мужчина отказывался открывать двери и как-то прокомментировать ситуацию.

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«Первоначально казалось, что травма не серьезная (небольшое кровотечение), но потом собака почувствовала себя плохо и была доставлена к врачу, где было выяснено, что внутри животного застряла пуля» - рассказывает репортер Degpunktā.

В связи с этим, собаке сделали операцию, но оказалось, что пуля слишком глубоко и нет возможности ее вытащить. «Еще не известно, какие последствия за собой оставит этот случай и как долго собаке необходимо будет лечение» указывает очевидец.

Очевидец считает, что часть вины лежит и на обществе: «Мы все отчасти виноваты, ведь этот человек уже и раньше стрелял по собакам и птицам. Все обсуждали, но никто ничего не делал!».

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