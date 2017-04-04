Полиция Гулбене просит помощи в поиске 15-летней девушки

Фото: Valsts policija

Полиция Гулбене призывает жителей помочь в поисках пропавшей Кетии Екабсоне 2000-го года рождения. Девушка ушла из дома 31 марта, примерно в 15.00 и отправилась в неизвестном направлении. О девушке до сих пор ничего не известно.