Полиция Гулбене просит помощи в поиске 15-летней девушки

 

Фото: Valsts policija

Полиция Гулбене призывает жителей помочь в поисках пропавшей Кетии Екабсоне 2000-го года рождения. Девушка ушла из дома 31 марта, примерно в 15.00 и отправилась в неизвестном направлении. О девушке до сих пор ничего не известно.

Приметы: рост 164 см, длинные волосы окрашенные в красный цвет на концах.

Была одета в брюки зеленого цвета, серое пальто с ремешком и пуговицами, бежевые полу сапоги, черный рюкзак с разноцветными орнаментами.

Реклама

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей девушки, просьба сообщать по телефонному номеру 110 или 64401123. v


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Земля
Земля, Liepupes pag., 49999 EUR

reklama.vesti.lv

Куда пойти: 9 лучших концертов апреля в Латвии Showbiz

Куда пойти: 9 лучших концертов апреля в Латвии

Ученые нашли способ избавиться от телефонной зависимости Hi-Tech

Ученые нашли способ избавиться от телефонной зависимости

Дождались! Это Хармони - первая в мире говорящая секс-кукла Wo&Men

Дождались! Это Хармони - первая в мире говорящая секс-кукла

Дима Билан признался, что интенсивно набирает вес Showbiz

Дима Билан признался, что интенсивно набирает вес

Мэрайя Кэри тратит миллионы на молодого бойфренда Showbiz

Мэрайя Кэри тратит миллионы на молодого бойфренда

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Baltezers
138 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ЛОГИСТИКЕ
РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ЛОГИСТИКЕ
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
ĪPAŠUMU PĀRVALDĪŠANAS UN NODRO ...
PRESES SEKRETĀRU/-I
PRESES SEKRETĀRU/-I
PERSONĀLA VADĪTĀJS/-A
PERSONĀLA VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 