Полиция Гулбене просит помощи в поиске 15-летней девушки

Полиция Гулбене призывает жителей помочь в поисках пропавшей Кетии Екабсоне 2000-го года рождения. Девушка ушла из дома 31 марта, примерно в 15.00 и отправилась в неизвестном направлении. О девушке до сих пор ничего не известно.
Приметы: рост 164 см, длинные волосы окрашенные в красный цвет на концах.
Была одета в брюки зеленого цвета, серое пальто с ремешком и пуговицами, бежевые полу сапоги, черный рюкзак с разноцветными орнаментами.
Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей девушки, просьба сообщать по телефонному номеру 110 или 64401123. v