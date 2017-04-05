Не перевелись еще герои: подросток вытащил ребенка из горящей квартиры

Ilustratīvs attēls
 

Ilustratīvs attēls. Фото: Edijs Pālens/LETA

Вчера в Даугавпилсе подросток спас ребенка из дымящейся квартиры и пытался самостоятельно потушить пожар, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Пожар начался в одной квартире пятиэтажного дома примерно в 12.33 на улице Резекну. Прибыв на место событий, пожарные констатировали, что горит квартира на первом этаже.

До того, как место происшествия прибыли пожарные, некий 17-летний подросток из квартиры вытащил ребенка и пытался самостоятельно ликвидировать пожар. Оба несовершеннолетних были доставлены в больницу.

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В целом, в минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 120 пожаров, из них 92 возгорания прошлогодней травы, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

ГПСС напоминает, что сжигание прошлогодней травы запрещено и административно наказуемо. Поджоги травы представляют угрозу для здоровья и жизни людей, а также имущества. В результате таких пожаров выгорают поля, сгорают здания, а иногда гибнут люди. Также поджоги травы наносят существенный вред окружающей среде и биологическому разнообразию.

Согласно Кодексу административных нарушений за сжигание прошлогодней травы к физическим лицам применяется штраф в размере от 280 до 700 евро, а за ненадлежащий уход за земельными участками, чтобы не допустить образования прошлогодней травы, штраф для физических лиц составляет от 140 до 700 евро, для юридических лиц - от 700 до 2900 евро.

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