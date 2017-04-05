Благодаря жителям, полиция по горячим следам задержала убегающего вора

Утром 1 апреля работники Земгальского управления Рижской муниципальной полиции, патрулируя Агенскалнс, заметили бегущего мужчину. Одновременно несколько жителей близлежащего многоквартирного дома руками показывали полицейским, куда направлялся беглец.

Мужчина, заметив приближение полицейских, схватился за ограду и попытался ее перепрыгнуть, однако его тут же настигли и задержали. Уже через мгновение жильцы дома, махавшие полицейским, рассказали, что этот мужчина пытался вынести с лестничной клетки велосипед, деревянную прялку и стол.

Мужчина побеспокоил проживающую в доме пенсионерку, которая заставила его отнести вещи обратно и привлекла внимание других соседей. Жители дома пытались заставить мужчину оставаться на месте, пока они вызывают полицию. Воришка сначала пытался уговорить жильцов не вызвать полицию, а потом попытался просто сбежать с места происшествия.

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Задержанный свою вину отрицал, утверждая, что вещи из подъезда наружу его попросил вынести друг. Этот друг якобы пообещал за работу 30 евро.

Осмотрев дом, был найден хозяин велосипеда, который слышал какие-то звуки на лестничной клетке, но не обратил на них внимания, думая, что это шумят соседи. Пострадавший изъявил желание написать заявление, чтобы виновника призвали к ответственности.

Вор был задержан и доставлен в Госполицию для проведения дальнейших процессуальных

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