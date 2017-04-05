Рижский автовокзал возобновил работу

Закрытый сегодня на непродолжительное время Рижский международный автовокзал возобновил работу, сообщили агентству ЛЕТА представитель автовокзала.

Руководитель отдела логистики автовокзала Элита Лукьяновича сообщила, что график движения автобусов нарушен не был. Пока автовокзал был закрыт, автобусы прибывали и отходили от набережной за пределами территории вокзала.

«Автобусы не могли ждать, потому что на других остановках есть люди, которые их ждут», - сказала представитель автовокзала. Пассажиров к местам посадки в автобусы направляли при помощи объявлений через громкоговорители.

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Лукьяновича сообщила, что

пассажирам, которые купили билеты, но не нашли свой автобус, их стоимость будет полностью компенсирована.

Напомним, что сегодня коло 14 часов пресс-секретарь Государственной полиции Гита Гжибовска сообщила, что Рижский международный автовокзал закрыли по техническим причинам.

Для движения частного транспорта была закрыта ул. Прагас. Общественный транспорт по этой улице курсировал.

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