В Резекне задержан лихач, почти в три раза превысивший допустимую скорость

3 апреля примерно в 9:30 утра представители Латгальского регионального управления полиции, патулируя окресности Резекне, остановили некого 1989-го года рождения мужчину, который ехал со скоростью 130 км/ч, несмотря на то, что в этом промежутке дороги разрешенная скорость всего 50 км/ч.

Стражи порядка, зафиксирова нарушения, немедленно задержали водителя.

За данное нарушение предусмотрено наказание в виде денежного штрафа суммой от 540 евро до 680 евро, а также лишение водительских прав сроком 12 месяцев.

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