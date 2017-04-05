Мистическая авария в Улброке: водитель не понимает, что с ним произошло

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Первый рабочий день недели уже подходил к концу, когда работники одной фирмы в Улброке услышали сильный стук. Сотрудники компании сразу подбежали к окну, где увидели, как автомобиль врезался в здание, сообщает передача канала LNT «Degpunktā».

Автомобиль даже не притормозил - уверяют работники. Так как очевидцы видели, что из машины никто не вылез, прохожие попытались самостоятельно открыть двери транспортного средства.

Первое время водитель был без сознания, а потом взял в руки телефон. Окружающие были удивлены - хотя, казалось, что шофер при ударе не пострадал, он не мог пояснить, что произошло и почему он потерял контроль.

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Прибывшие на место события работники скорой помощи констатировали, что пострадавший находится в сознании, но не может пояснить, что именно произошло.

21-летний водитель транспорта был доставлен в больницу. Также медики констатировали, что алкоголя в его крови не было. На данный момент существуют подозрения, что молодой человек мог потерять сознание или же у него могли случиться судороги.

Также, 4 апреля произошло ДТП в Плявниеках. Одному очевидцу удалось запечатлеть на видео, как спасатели тушат загоревшийся автомобиль - сообщает портал nra.lv

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