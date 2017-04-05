Мэр Даугавпилса: дело о взятке в 200 000 латов сфабриковано

Мэр Даугавпилса Янис Лачплесис
 

Мэр Даугавпилса Янис Лачплесис. Фото: Ivars Soikāns / LETA

Нужно быть наивным, чтобы не понимать, что дело о взятке в размере 200 000 латов (284 574 евро) депутату Даугавпилсской думы сфабриковано, потому что этот якобы происшедший восемь лет назад случай стал активно муссироваться незадолго до выборов, заявил председатель Даугавпилсской городской думы Янис Лачплесис (Латгальская партия).

«Материалов о решении начать уголовный процесс я не видел, никакой информации от правоохранительных учреждений не получал, поэтому мне сложно дать какие-либо другие комментарии в этой связи», - сказал он.

Мэр города признал, что работал вместе с депутатом Григорием Немцовым, и

он никогда не пытался использовать свое служебное положение для личной выгоды.

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По мнению Лачплесиса, за всем этим стоит предприниматель Янис Спириновскис, который, очевидно, заинтересован в приватизации предприятий теплоснабжения в городе. Назвать политические силы, которые могут стоять за Спириновсксом, мэр отказался.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура начала уголовный процесс о даче взятки в размере 200 тыс. латов (284,574 тыс. евро) депутату Даугавпилсской думы за то, чтобы он проголосовал за смещение с должности председателя думы в 2009 году.

Как сообщила агентству ЛЕТА пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристине Сутугина, на прошлой неделе прокурор отдела Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел постановил начать уголовный процесс, отменив решение следователя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) об отказе в начале уголовного процесса, принятое 9 марта 2017 года.

Уголовный процесс о возможном взяточничестве в организованной группе передан для расследования в БПБК.

В сентябре 2009 года в Даугавпилсской городской думе произошла смена руководства - Рихарда Эйгимса, который был избран в думу по списку ЛСДРП, сменил на посту мэра Янис Лачплесис, представлявший в то время ЛПП/ЛЦ. 1 сентября 2009 года за смещение Эйгимса проголосовали семь депутатов оппозиции и один депутат коалиции, но спустя несколько часов в результате тайного голосования он вновь был назначен на пост мэра.

Однако 24 сентября был рассмотрен очередной запрос об отставке Эйгимса, и большинство депутатов его поддержало. Решающий голос принадлежал вышедшему из коалиции депутату Григорию Немцову, избранному от партии «Латгалес таута».

В октябре Немцов стал заместителем председателя думы, а в апреле 2010 года застрелен.

Газета «Diena» на прошлой неделе сообщила, что предприниматель Янис Спириновскис передал в Генеральную прокуратуру письменное свидетельство, в котором подтверждает, что Лачплесис в сентябре 2009 года требовал у него 200 000 латов, которые якобы были необходимы для смещения тогдашнего мэра Эйгимса и назначения Лачплесиса на эту должность.

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