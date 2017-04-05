Печальная статистика: все больше велосипедистов попадают в ДТП

В течение первых трех месяцев года в Латвии было зарегистрировано 60 ДТП, в которых пострадали 38 и погибли 3 велосипедиста.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции, с наступлением весны число велосипедистов на улицах значительно увеличилось, выросло и число аварий с их участием.

Так, в марте произошло 36 аварий, в которых пострадали 24 велосипедиста.

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Отметим, что за три месяца прошлого года в Латвии было зарегистрировано 51 ДТП, в которых пострадали 23 велосипедиста, а погибли двое.

Всего же за год было зарегистрировано 876 ДТП, в которых пострадали 586 и погибли семь велосипедистов.