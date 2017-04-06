В Лиепае обнаружен дом, где коты и собаки живут в чудовищных условиях

«У нас большой опыт и повидали всякого, но то, с чем пришлось столкнуться на этот раз, не только шокирует, но и выходит за рамки воображения» в Facebook рассказывает Общество Защиты животных «Liberta».

На своей страничке Facebook общество пишет:

"В сельском доме, за которым присматривает женщина в годах, нам открылась ужасающая картина – огромное количество животных, которые неконтролируемо размножаются между собой, мать с сыном, отец с дочкой, братья с сестрами... Животные живут только внутри дома, на улицу не выходят. Их кормя в основном вареной картошкой, молоком и тем, что есть дома. В туалет они ходят там же, где и спят. И так животные живут годами, размножаются и существуют...

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Зайдя в дом, складывается ощущение, что попадаешь в фильм ужасов - это не говоря о ненормальном запахе. На веранде, на цепи длинною в метр, привязана собака, напротив - огромная куча фекалий. Когда идешь по дому, следует быть осторожным - щенята бегают под ногами, рычат и лают. Позже обнаружили еще собак и 5 котят.

На данный момент из дома изъяты 5 котов, 6 щенков и одна беременная собака. Пока в доме еще остались 7 больших собак, которых тоже необходимо перевезти. Бедные животные ничего не умеют и всех боятся!"

Начат уголовный процесс.

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