Вынесен приговор пасынку, который отрезал отчиму-инвалиду гениталии в Плявниеки

Суд Латгальского предместья города Риги признал виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы с проверочным сроком на 3 года мужчину, который убил своего отчима и осквернил труп, об этом TVNET сообщила представитель прокуратуры Кристине Сутугина.

На прошедшем 10 марта судебном заседании так же было решено о конфискации имущества обвиняемого - недвижимости и транспортного средства.

Прокурор во время судебных дебатов просил для подсудимого пожизненного заключения, самого сурового наказания согласно Уголовному законодательству.

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Кровавые события 22 декабря 2014 года развивались по такому сценарию - осужденный пришел в гости к своему отчиму, чтобы отдать ноутбук соседа. Техника была возвращена хозяину. После чего сосед, отчим и осужденный решили распить алкогольные напитки.

Через какое-то время сосед ушел к себе домой, а отчим и пасынок остались вдвоем.

Между мужчинами завезался конфликт. Пасынок оказался физически сильнее отчима и нанес ему кухонным ножом 41 ранение. Убедившись, что отчим умер, пасынок отрезал половые органы.

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