На Мангальсале найден мертвый тюлень. Его, возможно, застрелили

 

Фото: TVNET

В пятницу на Мангальсале был обнаружен мертвый тюлень. С первого взгляда, животное умерло давно и уже начало разлагаться.

Сотрудники муниципальной полиции Риги, прибывшие на место происшествия, чтобы вытащить тюленя из воды, указали, что животное, вероятно, застрелено. Возможно, виновны в этом рыбаки, сети которых повредили тюлени.

Всех, кто найдет на пляже тюленя, просят не сталкивать их в воду и не пугать. Если вы гуляете с собакой, то обязательно посадите ее на поводок, так как часто в зоопарк попадают тюленята с резаными и рваными ранами.

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О встрече с животным стоит сообщить специалистам Управления по защите окружающей среды по телефону 29198590. Самим тюленей перемещать запрещено!

Фото: TVNET

Фотоистория: На Мангальсале найден мертвый тюлень, возможно, застреленный

Фото: Фотоистория: На Мангальсале найден мертвый тюлень, возможно, застреленный0


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