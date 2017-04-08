Производственная травма: работнику успешно пришили отрезанные четыре пальца

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Пациену Центра микрохирургии Восточной клинической университетской больницы, который получил производственную травму, была проведена реплантация четырех пальцев- сообщает портал la.lv

Пациент получил травму пальцев на рабочем месте. По словам врача, пальцы были отрублены - они попали под гидравлическое лезвие топора.

В целом, случаи ампутации пальцев в клинике происходят примерно один или два раза в месяц. Не всегда есть возможность пришить пальцы обратно. Врач отмечает, что случаи, когда человеку отрубило сразу четыре пальца - редкость. Но еще большая редкость возможность пришить все пальцы обратно и вернуть их функциональность.

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Реплантация пальцев - серьезная операция, которая может длиться до 8 часов. Для каждого пальца по-отдельности производится фиксация костей, нервов, артерий и вен. Не всегда все проходит успешно. Иногда приходится назначать дополнительную операцию.

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