В столкновении с «Volvo» погиб водитель конной повозки

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr.com/Yun Huang Yong

Даугавпилсском крае в столкновении с грузовой автомашиной «Volvo» погибли лошадь и водитель конной повозки 1989 г.рожд., сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

Авария произошла в Скрудалиенской волости Даугавпилсского края.

Полиция выясняет обстоятельства аварии, а движение на участке Скрудалиена - граница с Белоруссией организовано по одной полосе, пока проезжая часть не освобождена от потерпевшей аварию грузовой автомашины.

Реклама

Вчера в Латвии зарегистрировано 58 ДТП с 18 пострадавшими и двумя погибшими. Среди пострадавших есть пешеходы и велосипедисты.

213 протоколов оформлено за превышение скорости, 16 за вождение в нетрезвом состоянии.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Jaunmārupe, 83500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Дом
Дом, Mārupe, 200000 EUR

reklama.vesti.lv

Гороскоп на апрель 2017 года Wo&Men

Гороскоп на апрель 2017 года

Subaru рассекретила универсал Outback 2018 Hi-Tech

Subaru рассекретила универсал Outback 2018

Ищут добровольцев для эксперимента: валяться на кровати 2 месяца Hi-Tech

Ищут добровольцев для эксперимента: валяться на кровати 2 месяца

ВИДЕО: Ксения Бородина сделала неудачную ринопластику Showbiz

ВИДЕО: Ксения Бородина сделала неудачную ринопластику

ФОТО: 51-летняя Синди Кроуфорд в бикини просто великолепна! Wo&Men

ФОТО: 51-летняя Синди Кроуфорд в бикини просто великолепна!

Автоаварии и ДТП

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS VA ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 