В столкновении с «Volvo» погиб водитель конной повозки

Даугавпилсском крае в столкновении с грузовой автомашиной «Volvo» погибли лошадь и водитель конной повозки 1989 г.рожд., сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

Авария произошла в Скрудалиенской волости Даугавпилсского края.

Полиция выясняет обстоятельства аварии, а движение на участке Скрудалиена - граница с Белоруссией организовано по одной полосе, пока проезжая часть не освобождена от потерпевшей аварию грузовой автомашины.

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Вчера в Латвии зарегистрировано 58 ДТП с 18 пострадавшими и двумя погибшими. Среди пострадавших есть пешеходы и велосипедисты.

213 протоколов оформлено за превышение скорости, 16 за вождение в нетрезвом состоянии.